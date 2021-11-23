Серия Redmi K50 будет оснащена четырьмя разными процессорами Qualcomm и MediaTek

Известный информатор @PandaIsVeryBald опубликовал сегодня на Weibo сообщение о том, что серия Redmi K50 будет использовать «полный набор процессоров», а именно Snapdragon 870, Snapdragon 8 Gen1, Dimensity 7000 и Dimensity 9000.

В то время как Snapdragon 870 использовался ранее на Redmi K40 (Mi 11X / Poco F3), остальные три чипа являются совершенно новыми и еще не вошли в какие-либо предложения смартфонов.

Напомним, что Snapdragon 870 — это чип флагманского уровня, идентичный Snapdragon 865, но переименованный в более доступную альтернативу первоклассному чипу Snapdragon 888.

Snapdragon 8 Gen1, с другой стороны, будет настоящим флагманским процессором, который вытеснит нынешнего короля горы — Snapdragon 888. Чип ранее рекламировался как Snapdragon 898, но теперь официально получил новое название.

Переходя к MediaTek, Dimensity 9000 станет топовым предложением бренда и будет конкурировать с Snapdragon 8 Gen1. К нему присоединяется Dimensity 7000 , который, согласно последним отчетам, уже вошел в стадию разработки. Его оценка в AnTuTu составила около 750000 — выше, чем у Snapdragon 870, но ниже, чем у Snapdragon 888.

Что касается самой серии, она, вероятно, будет состоять из Redmi K50, K50 Game Edition, K50 Pro и K50 Pro +. Конечно, как всегда, Xiaomi будет использовать разные названия для разных регионов. Redmi K50 может продаваться как Mi 12X в Индии и Poco F4 в остальном мире, если Xiaomi будет придерживаться своего текущего соглашения об именах.

Что касается спецификаций, модели Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro + будут поставляться с высококачественными дисплеями E5 AMOLED с высокой частотой обновления. Они также будут поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. Ожидается, что серия выйдет появится на рынках в феврале или марте.

Источник — Astera.