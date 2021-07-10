Realme представила серию X7 в прошлом году с флагманскими характеристиками по доступной цене. Теперь грядущий Realme X9, преемник серии X7, получил несколько сертификатов, намекая на запуск ближе, чем ожидалось.

Смартфон с номером модели RMX3361 появился на TENAA и китайском 3C, подтверждая ключевые характеристики. Говорят, что это грядущий смартфон Realme X9 из серии. В документации указано, что устройство будет запускаться с 6,43-дюймовым дисплеем. Ожидается, что это будет панель AMOLED с тонкой рамкой.

Говорят, что внутри смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4200 мАч с какой-то технологией быстрой зарядки. В списке указаны размеры телефона 159,2 x 73,5 x 8,0 мм.

Другое устройство из серии, получившее название Realme X9 Pro с номером модели RMX3381, прошло сертификацию ЕЭС России, раскрывающую основные характеристики.

Сообщается, что Realme X9 Pro оснащен изогнутым дисплеем с диагональю 6,55 дюйма. Ожидается, что это будет панель Super AMOLED с высокой частотой обновления. Что касается оптики, смартфон будет оснащен 50-мегапиксельным основным объективом Sony IMX766, сверхширокоугольным сенсором 16MP IMX481 и, наконец, 2-мегапиксельным черно-белым сенсором.

Ожидается, что под капотом он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что в смартфоне будет батарея немного большего размера — 4500 мАч. Он должен поддерживать технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.