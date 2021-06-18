Серия Realme X9 будет запущена на рынке Китая в июле

Realme, как сообщается, работает над Realme X9 и Realme X9 Pro смартфонов в Китае. Предполагается, что последним может быть смартфон RMX3366, сертифицированный китайским органом TENAA . По словам китайского аналитика, модельный ряд X9 дебютирует в июле.

Он добавил, что стандартная версия серии Realme X9 заменит телефон Realme V15, а Realme X9 Pro, как ожидается, заменит Realme X50 Pro. Тот же типстер ранее утверждал, что Realme X9 и X9 Pro будут оснащены Snapdragon 778G и Snapdragon 870 соответственно.

По слухам, Realme X9 будет стоить от 2000 юаней (~ 310 долларов) до 2500 юаней (~ 388 долларов). С другой стороны, Realme X9 Pro с дисплеем 120 Гц может стоить от 2500 юаней (~ 388 долларов США) до 3000 юаней (~ 465 долларов США). Предполагается, что линейка X9 будет включать в себя специальный телефон Master Edition.

Ожидается, что Realme X9 Pro поступит с 6,55-дюймовым дисплеем S-AMOLED E3 с изогнутыми краями, который будет поддерживать разрешение FHD + Чип SD870 может сопровождаться 8 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Для селфи он может быть оснащен 32-мегапиксельной камерой Sony IMX616. Его задняя часть могла быть оснащена 50-мегапиксельным объективом Sony IMX766, 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX481 и 2-мегапиксельным черно-белым объективом. Он может быть оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который может поддерживать зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Он может поставляться с другими функциями, такими как сканер отпечатков пальцев на дисплее, панорамный звук Dolby, линейный двигатель оси Z и NFC.

Источник — Astera.