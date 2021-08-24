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Серия OPPO N может вернуться

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OPPO в настоящее время продает смартфоны пяти серий, а именно A, F, K, Reno и Find. По прогнозам, общий модельный ряд бренда в ближайшее время может увеличиться до шести. Говорят, что это произошло с повторным представлением серии OPPO N.

Серия OPPO N может вернуться

OPPO выпустила всего три устройства из серии OPPO N. Это были OPPO N1, OPPO N1 mini и OPPO N3. Все три телефона имели уникальный модуль вращающейся камеры, который позволял пользователям делать высококачественные селфи с основной задней камеры.

Модули камер на первых двух телефонах OPPO N пришлось повернуть вручную. С другой стороны, третье устройство имело моторизованный вращающийся модуль камеры.

OPPO перестала выпускать новые телефоны серии N после OPPO N3. Фактически, компания вообще отказалась от конструкции модуля вращающейся камеры.

Серия OPPO N может вернуться

Согласно Digital Chat Station, надежному специалисту из Китая, эта линейка может стоить около 4000 йен (618 долларов). Другими словами, предполагаемая новая серия OPPO N будет находиться между сериями OPPO Find и OPPO Reno.

Источник — Astera.

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