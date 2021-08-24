Серия OPPO N может вернуться

OPPO в настоящее время продает смартфоны пяти серий, а именно A, F, K, Reno и Find. По прогнозам, общий модельный ряд бренда в ближайшее время может увеличиться до шести. Говорят, что это произошло с повторным представлением серии OPPO N.

OPPO выпустила всего три устройства из серии OPPO N. Это были OPPO N1, OPPO N1 mini и OPPO N3. Все три телефона имели уникальный модуль вращающейся камеры, который позволял пользователям делать высококачественные селфи с основной задней камеры.

Модули камер на первых двух телефонах OPPO N пришлось повернуть вручную. С другой стороны, третье устройство имело моторизованный вращающийся модуль камеры.

OPPO перестала выпускать новые телефоны серии N после OPPO N3. Фактически, компания вообще отказалась от конструкции модуля вращающейся камеры.

Согласно Digital Chat Station, надежному специалисту из Китая, эта линейка может стоить около 4000 йен (618 долларов). Другими словами, предполагаемая новая серия OPPO N будет находиться между сериями OPPO Find и OPPO Reno.

Источник — Astera.