Серия Oppo Find X8 побила рекорд продаж в КНР и по всему миру

Компания Oppo представила свои новые смартфоны Find X8 и Find X8 Pro с чипом Dimensity 9400 в конце октября, а уже в ноябре оба устройства стали доступны на международных рынках, и, согласно отчету Wall Street Journal, серия Find X8 показала отличные результаты продаж.

В Китае с момента запуска было продано более 1 миллиона устройств, что стало рекордом для серии Find за такой короткий срок.

Серия Find X8 также установила новые рекорды продаж в таких странах, как Сингапур, Таиланд, Индонезия, Италия, Испания и Малайзия, где показатели выросли в 1–2 раза по сравнению с предыдущими моделями.

По данным Canalys, Oppo стабильно входит в тройку лидеров на рынке премиум-смартфонов (стоимостью более 500 долларов) в 14 странах.

В отличие от других китайских компаний, которые используют агрессивные ценовые стратегии, Oppo сосредоточилась на инновациях и качестве продукции, что помогло создать лояльную клиентскую базу.

Успех серии Find X8 объясняется её современным дизайном, высококачественными камерами и отличной производительностью. Смартфоны имеют ультратонкий корпус с плоским экраном и флагманский чипсет Dimensity 9400, обеспечивающий высокую производительность в играх и длительное время работы.

Также имеется поддержка искусственного интеллекта для фотографий и профессиональные портретные режимы Hasselblad.

Внешний вид серии Find X8 напоминает последние модели iPhone. В X8 Pro есть физическая кнопка быстрого доступа, как в iPhone 16. Директор по продуктам Oppo Пит Лау отметил, что компания стремится привлечь пользователей Apple, предлагая им альтернативу.

источник