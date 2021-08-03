Главная » Новости

Серия OnePlus 9 будет стоить 2699 иен

На чтение 1 мин Просмотров 167 Опубликовано

Устройства OnePlus являются самыми дешевыми в стране происхождения бренда, Китае. В течение ограниченного времени избранные продукты компании становятся еще более доступными в этом регионе. Фирма предлагает скидки до 700 иен только сегодня (3 августа).

Серия OnePlus 9 будет стоить 2699 иен

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были запущены в Китае в конце марта. OnePlus 9R был выпущен месяцем позже, в апреле. Эти телефоны поставляются с ColorOS 11 и двухлетней гарантией в стране.

В рамках специальной распродажи компания предлагает скидки до 700 иен на OnePlus 9 Pro, 600 иен на OnePlus 9 и 400 иен на OnePlus 9R. Кроме того, более старый OnePlus 8T также доступен по потрясающей цене в 2499 иен.

И последнее, но не менее важное: OnePlus Watch также получает скидку в размере 50 иен. Следовательно, он продается по цене 949 йен.

Как упоминалось в начале, перечисленные выше сделки действительны только до полуночи сегодня вечером. К сожалению, OnePlus не известен тем, что предлагает такие большие скидки на свои недавно выпущенные телефоны на мировых рынках.

Источник — Astera.

OnePlus 9
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов