Серия OnePlus 9 будет стоить 2699 иен

Устройства OnePlus являются самыми дешевыми в стране происхождения бренда, Китае. В течение ограниченного времени избранные продукты компании становятся еще более доступными в этом регионе. Фирма предлагает скидки до 700 иен только сегодня (3 августа).

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были запущены в Китае в конце марта. OnePlus 9R был выпущен месяцем позже, в апреле. Эти телефоны поставляются с ColorOS 11 и двухлетней гарантией в стране.

В рамках специальной распродажи компания предлагает скидки до 700 иен на OnePlus 9 Pro, 600 иен на OnePlus 9 и 400 иен на OnePlus 9R. Кроме того, более старый OnePlus 8T также доступен по потрясающей цене в 2499 иен.

И последнее, но не менее важное: OnePlus Watch также получает скидку в размере 50 иен. Следовательно, он продается по цене 949 йен.

Как упоминалось в начале, перечисленные выше сделки действительны только до полуночи сегодня вечером. К сожалению, OnePlus не известен тем, что предлагает такие большие скидки на свои недавно выпущенные телефоны на мировых рынках.

Источник — Astera.