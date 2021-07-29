Серия OnePlus 7 / 7T получит обновление OxygenOS 11.0.2.1

OnePlus в прокате из нового обновления системы для OnePlus 7 серии и OnePlus 7T серии во всем мире. Новое обновление выходит как OxygenOS 11.0.2.1. Он содержит обновленные исправления безопасности и некоторые исправления.

Последнее обновление программного обеспечения для OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro повышает уровень исправления безопасности до июля 2021 года. Оно снижает энергопотребление, оптимизирует эффект отображения пользовательского интерфейса панели набора номера и улучшает управление контролем перегрева, а также стабильность работы приложения камеры.

Помимо вышеупомянутых факторов, новое обновление также содержит исправления для воспроизведения HD-видео на некоторых видеоплатформах, сбоя приложения стандартного файлового менеджера и проблемы размытия при съемке в полноэкранном режиме в приложении камеры.

Тем не менее, как и любое другое обновление системы OTA, обновление OxygenOS 11.0.2.1 для серии OnePlus 7 и OnePlus 7T выпускается партиями по всему миру. Это означает, что обновление может занять некоторое время, чтобы достичь каждого устройства.

Источник — Astera.