Серия OnePlus 10 может не иметь значительных улучшений дизайна

OnePlus, как ожидается, объявит RT флагман OnePlus 9 в следующем месяце в Индии и Китае . Скорее всего, это будет последний флагманский телефон марки в этом году. OnePlus 10 может стать флагманом компании следующего поколения. Свежая информация показывает, что серия OnePlus 10 может не предлагать новый дизайн.

По словам информатора Йогеша Брара , смартфоны серии OnePlus 10 появятся как усовершенствованная версия серии OnePlus 9. Хотя он может иметь улучшенные характеристики, его дизайн может быть похож на серию OnePlus 9.

OnePlus анонсировала OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R в марте этого года. Есть вероятность, что линейка OnePlus 10 станет официальной в марте следующего года. Ожидается, что мельница слухов распространит некоторую информацию о своих характеристиках в ближайшие месяцы.

Инспектор также упомянул, что компания также работает над новыми смартфонами под брендом Nord. Ожидается, что компания также представит новые аксессуары на следующем мероприятии по запуску, которое, вероятно, состоится в октябре.

Недавние отчеты показали, что OnePlus 9 RT будет предлагать такие характеристики, как дисплей AMOLED с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 870, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ памяти UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Для фотографии он может иметь фронтальную камеру на 16 мегапикселей и основную камеру на 50 мегапикселей (Sony IMX766) на задней панели.