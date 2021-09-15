Серия Nintendo Switch получила поддержку аудио по Bluetooth в последнем обновлении

Как владелец Nintendo Switch Lite было неожиданно обнаружить, что невозможно подключить аудиоустройство Bluetooth к портативной консоли. Однако можно было подключить совместимые контроллеры через Bluetooth. Итак, у него есть Bluetooth, но вы просто не можете использовать его для звука. Хотя на консоли есть аудиоразъем, было бы неплохо вместо него подключить беспроводные наушники.

На самом деле есть решение — адаптер Bluetooth, который подключается к разъему для наушников или порту USB-C, к которому вы затем можете подключить свои беспроводные аудиоустройства. Никогда не приходил в голову покупать его, вероятно, потому что я все еще злился на Nintendo за ее глупое решение не добавлять поддержку звука Bluetooth прямо из коробки.

Если вы тоже не купили его, то вам повезло, поскольку Nintendo выпустила обновление, которое активирует звук Bluetooth во всей линейке Switch. Да, теперь вы можете подключить свои любимые наушники Bluetooth к коммутатору и наслаждаться любимыми играми, не мешая другим.

Обновление уже распространяется на Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite. Однако мы не знаем, будет ли функция Nintendo Switch (модель OLED) активирована прямо из коробки, когда она станет доступной для покупки 8 октября, или пользователям также придется ее обновить.

Хотя вызывает разочарование то, что Nintendo потребовалось 4 года (2 для модели Lite), прежде чем она активировала функцию, которая должна была быть доступна из коробки, мы рады, что теперь она доступна. У вас есть коммутатор, и вы обновили его, чтобы опробовать эту функцию? Сообщите нам об этом в поле для комментариев ниже. Мы надеемся, что следующим шагом Nintendo будет постоянная скидка на свои собственные игры, которым больше двух лет. Кто угодно, Breath of The Wild за 29,99 доллара?