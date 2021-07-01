Серия Motorola Edge 20 может выйти к концу июля

На прошлой неделе надежный источник информации поделился полными техническими характеристиками будущих телефонов Motorola под кодовыми названиями Berlin/Berlin NA, Pstar и Kyoto. Предполагается, что эти телефоны могут появиться на рынке как телефоны серии Motorola Edge 20. Бласс заявил, что эти смартфоны дебютируют «в самом конце» этого месяца.

Вполне вероятно, что телефоны Berlin и Berlin NA могут выпускаться под названием Edge 20. Модель NA нацелена на Verizon в Северной Америке, а модель в Берлине — на мировые рынки. Оба смартфона работают на чипсете Snapdragon 778G, но глобальная модель, похоже, представляет собой более раннюю версию североамериканской модели, поскольку у нее меньший дисплей и батарея. Однако у глобальной модели камеры лучше, чем у варианта NA.

Ожидается, что модель Pstar дебютирует как телефон Edge 20+ и может быть выпущена на нескольких рынках, таких как Азия, Европа, Австралия, Латинская Америка, Китай и Индия. Ранее в этом году Motorola анонсировала флагман Edge S с чипом Snapdragon 870 в Китае. Позже он стал доступен на мировых рынках под названием Moto G100. Предполагаемый Edge 20+ также будет оснащен процессором Snapdragon 870 SoC.

Бласс ранее заявлял, что модель Kyoto может дебютировать как Motorola Edge 20 Lite. Ожидается, что этот телефон поступит в продажу на мировом и индийском рынках. Названия моделей Berlin/Berlin NA и Pstar пока не разглашаются. Спецификации Edge 20 Lite предполагают, что это будет самый доступный телефон в линейке. Хотя ожидается, что новые модели Edge 20 будут выпущены к концу июля, официального подтверждения от Motorola пока нет.

Источник — Astera.