Серия Motorola Edge 20 будет запущена в этом месяце

В конце прошлого месяца Motorola негласно представила серию смартфонов Edge 20. По словам популярного эксперта Мукула Шармы, компания, принадлежащая Lenovo, анонсирует пару смартфонов серии Edge 20 в августе.

Как известно, Edge 20 включает три модели, такие как Edge 20, Edge 20 Pro и Edge 20 Lite. Хотя ожидается, что смартфон Edge 20 будет запущен в Индии по цене около 30 000 рупий (~ 403 доллара США), неясно, может ли вторая модель быть телефоном Pro или Lite.

Edge 20, Edge 20 Pro, и Edge 20 Lite оснащены 6,7-дюймовой OLED панелью, которая обеспечивает разрешение Full HD + и частоту обновления 144Hz. Модель Lite оснащена боковым сканером отпечатков пальцев, тогда как Edge 20 и 20 Pro оснащены сенсором отпечатков пальцев на экране.

Серия Edge 20 оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Edge 20 Pro имеет 108-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный широкоугольный объектив и 8-мегапиксельную перископическую телеобъектив с поддержкой 5-кратного увеличения. Edge 20 оснащен 8-мегапиксельной телеобъективом с 3-кратным зумом вместо перископа. Модель Lite имеет 108-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную линзу для увеличения глубины резкости.

Источник — Astera.