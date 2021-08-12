Серия Mi Pad 5 замечена в консоли Google Play

Ранее на этой неделе Xiaomi провела мероприятие по запуску в Китае, чтобы анонсировать флагманский телефон Xiaomi Mi MIX 4 и серию Mi Pad 5. Свежая информация о том, что не только телефон Mi MIX 4, но и серия планшетов Mi Pad 5 были замечены в консоли Google Play и в списке поддерживаемых устройств Google. Список предполагает, что компания может выпустить эти устройства на мировые рынки в будущем.

Модели Mi MIX 4 и Mi Pad 5 в Китае не поставляются с Google Mobile Services (GMS), поскольку они запрещены в стране. Следовательно, Xiaomi не требует сертификации консоли Google Play для выпуска своих телефонов и планшетов в Китае.

На прошлой неделе агент по связям с общественностью Xiaomi Global Агата Танг сообщила, что в настоящее время компания не планирует выпускать Mi MIX 4 на мировые рынки. Хотя список Play Console не гарантирует международный выпуск Mi MIX 4, Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, он указывает на то, что эти устройства могут быть выпущены за пределами Китая.

Источник — Astera.