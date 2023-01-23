Серия iPhone 15 получит более тонкие рамки экрана и изогнутые края корпуса

iPhone 15 Pro получит изогнутые края корпуса, при этом экраны в серии по-прежнему будут плоскими.

Инсайдер ShrimpApplePro в популярной социальной сети написал, что вся Pro-серия следующих iPhone будет выполнена в дизайне Apple Watch Series 8.

Корпус смартфонов будет изогнут, рамки станут еще тоньше, при этом экран останется плоским.

Источник также сообщил, что iPhone 15 и 15 Plus получат Dynamic Island вместо «челки». Других подробностей пока не предоставляется.

Стоит отметить, что iPhone 15 будет представлен только осенью, и до этого времени внешность аппаратов может изменится.