Серия IPhone 15 получила поддержку кабелей Ethernet

Счастливые покупатели iPhone 15 протестировали возможность подключения устройства к проводному интернету с помощью адаптеров USB-C в Ethernet.

Как и ожидалось новые смартфон от компании Apple, можно подключить через адаптер к проводному интернету. Джордан Голсон, ранее занимавший пост главного редактора в MacRumors, а ныне работающий в качестве обозревателя мобильных гаджетов. При тестировании скорости загрузки данных на iPhone 15 Pro, подключенном через Ethernet, была достигнута пиковая скорость почти 900 Мбит/с.

Apple официально подтвердила совместимость адаптеров USB-Ethernet с линейкой iPhone 15 в руководстве пользователя, указав их в качестве рекомендуемых. При подключении iPhone к кабелю Ethernet в настройках устройства становится видно скрытое ранее меню Ethernet с информацией об IP-адресе и различных сетевых параметрах.

Стоит добавить, что предыдущие модели iPhone с разъемом Lightning также поддерживали работу по проводному Ethernet c использованием соответствующего адаптера.