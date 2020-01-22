Серия игр Half-Life до марта стала бесплатной

Valve запустила возможность бесплатно поиграть во все части Half-Life, причем акция стала доступна перед запуском игры Half-Life: Alyx.

На сайте платформы Steam появилась новость, что Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two до марта доступны бесплатно, но когда именно закончится акция пока не сообщается.

Щедрое предложение от разработчиков приурочено выходу Half-Life: Alyx.

Эта игра была представлена 21 ноября прошлого года, причем она будет доступна только на VR-шлемах.

Действие Half-Life: Alyx разворачиваются между первой и второй Half-Life, а главным героем нового проекта стала спутница Гордона.

