Серия Huawei Pura 80 может получить двухслойный OLED-дисплей

Серия Huawei Pura 80 привлекла внимание из-за слухов о двухслойном OLED-дисплее, который, если подтвердится, станет одним из лучших экранов среди флагманов.

По информации DigitalChatStation, Huawei планирует использовать эту технологию в будущих телефонах, чтобы улучшить качество экранов и предоставить пользователям лучшие впечатления от просмотра.

Двухслойный OLED-дисплей состоит из двух перекрывающихся слоёв, что позволяет работать каждому из них при более низкой яркости. Это делает устройства более долговечными и снижает нагрузку на глаза. Также такой экран потребляет меньше энергии, так как оба слоя работают независимо.

Первым телефоном Huawei с двухслойным OLED-дисплеем стал Mate 70 RS Ultimate Design, и теперь, похоже, эта технология будет применена и в Pura 80.

Неясно, будет ли она использоваться только в флагманах или также в более доступных моделях, но компания намерена расширить применение двухслойных OLED-дисплеев.

Кроме того, Huawei работает над улучшением камеры и процессоров. Недавно был представлен новый процессор Kirin T92, который может быть установлен и в Pura 80.