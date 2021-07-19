Во многих сообщениях утверждалось, что Huawei представит линейку Huawei P50 к концу июля этого года. Сегодня компания выпустила подтверждение через Weibo, что серия P50 будет официально представлена ​​в 19:30 (по местному времени) 29 июля.

Комментируя появление серии P50, генеральный директор Huawei Consumer Business Ю Ричард заявил в Weibo, что компания превзойдет себя в области обработки изображений. Он добавил, что скоро выйдет серия P50 с новаторской технологией мобильной обработки изображений.

Отчеты показали, что серия Huawei P50 будет оснащена изготовленным на заказ объективом камеры Sony IMX80. Говорят, что это первая 1-дюймовая мобильная камера с разрешением 50 мегапикселей и цветным фильтром RYYB. Ожидается, что серия Huawei P50 будет включать три модели, такие как P50, P50 Pro и P50 Pro +. Предполагается, что только варианты Pro и Pro + будут оснащены объективом Sony IMX800.

Недавняя утечка показала, что Р50 Huawei будет иметь тройной блок камеры, состоящий из камеры Sony IMX707, объектива Sony IMX600, и 3x камеры телеобъектива. Блок с четырьмя камерами P50 Pro может включать в себя объектив Sony IMX800, камеру OV64A OmniVision, камеру с 5-кратным перископом и датчик ToF/new.

Ожидается, что P50 и P50 Pro дебютируют 29 июля, но компания может отложить появление P50 Pro +. Ходят слухи, что грядущие модели P50 будут оснащены Kirin 9000 и будут поддерживать только соединение 4G. Ожидается, что их глобальные версии будут включать 4G-версию Snapdragon 888. Ожидается, что их версии 5G также появятся в ближайшем будущем.

Что касается P50 Pro, его задняя камера может включать в себя основную камеру, сверхширокий снимок, телеобъектив, камеру перископа и датчик глубины ToF. P50 Pro может иметь изогнутую панель OLED, тогда как Pro + может иметь дисплей с изогнутыми краями «водопад».

Источник — Astera.