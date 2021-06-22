Серия Huawei P50 может выйти 29 июля

Компания Huawei известна тем, что к первому кварталу года выпустила флагманские камеры серии P, ориентированные на камеры. Тем не менее, в попытке запустить серию P50 с предустановленной компанией HarmonyOS 2.0 и текущими поставками, как сообщается, задерживается прибытие моделей P50 в этом году. В то время как недавние сообщения утверждали, что линейка P50 дебютирует в июне, новые утечки предполагают, что она может дебютировать к концу июля.

Китайский цифровой блоггер отправился на Weibo, чтобы поделиться двоичным кодом 1011011001, чтобы раскрыть дату запуска линейки P50. Этот код преобразуется в 729, что говорит о том, что P50, P50 Pro и P50 Pro + могут дебютировать 29 июля.

Другой аналитик утверждал, что серия Huawei P50 может в основном включать устройства 4G с процессором Kirin 900 SoC из-за проблем с поставками. Однако есть вероятность, что в модельном ряду могут быть варианты 5G. Другой источник заявил, что P50 будет оснащен новым 1 / 1,8-дюймовым сенсором для сверхширокой камеры. Следовательно, похоже, что P50 может иметь самый большой сверхширокий сенсор камеры, который можно было увидеть на любом смартфоне.

В других отчетах утверждалось, что Huawei P50 Pro + и Huawei P50 могут иметь 1-дюймовый Sony IMX800 в качестве основного объектива, который является самым большим датчиком камеры смартфона за всю историю. Ожидается, что базовая модель будет иметь основной объектив, сверхширокоугольную камеру и телеобъектив с тройной камерой, а также слегка изогнутый OLED-экран.

P50 Pro может иметь основную камеру, сверхширокую стрелку и объектив перископа в своей системе с тремя камерами. Система задней камеры P50 Pro + может включать основную камеру, сверхширокоугольный объектив, телеобъектив, объектив перископа и датчик глубины ToF. Мобильные телефоны-боты могут иметь так называемые «водопадные» дисплеи с изогнутыми краями.

Источник — Astera.