Серия HUAWEI P50 будет ограничена 4G LTE

После долгой задержки китайский технологический гигант Huawei наконец-то представил свою последнюю линейку флагманских смартфонов — серию HUAWEI P50. В отличие от других телефонов премиум-класса, представленных на рынке, эти телефоны не поддерживают подключение 5G.

В недавно анонсированной серии HUAWEI P50 есть почти все, что вы можете ожидать от высокопроизводительных смартфонов Android, за исключением 5G. Новые телефоны поступают от той же компании, которая выпускает телефоны с поддержкой 5G во всех ценовых сегментах с момента запуска HUAWEI Mate 20 X 5G в 2019 году.

Так почему же компания ограничила свои последние и лучшие телефоны 2021 года 4G LTE? Неудивительно, что это связано с четырьмя раундами санкций, введенных правительством США. Эта информация поступила непосредственно от Ричарда Ю, генерального директора HUAWEI Consumer Business Group. Об этом исполнительный директор сообщил во время презентации мобильных телефонов.

Из-за запрета, несмотря на наличие чипсетов HiSilcon Kirin 9000 и Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G, эти телефоны не поддерживают подключение 5G. Г-н Ю говорит, что 4G и WiFi 6+ достаточно для большинства сценариев использования. Это утверждение является ироничным для такой телекоммуникационной компании, как HUAWEI, которая продвигала 5G еще до того, как она стала коммерческой.

Цена на серию HUAWEI P50 в Китае начинается с 4488 иен (695 долларов США). Вариант Kirin 9000 для P50 Pro будет доступен в августе, а версия Snapdragon 888 поступит в продажу в декабре. С другой стороны, ванильный P50 с Snapdragon 888 появится на прилавках в сентябре.

Источник — Astera.