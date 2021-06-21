Серия Huawei Nova 9 находится в стадии разработки

Huawei анонсировала серию смартфонов Nova 8 к концу 2020 года. Несколько цифровых блоггеров из Китая утверждают, что компания может работать над серией Nova 9. Также предполагается, что Huawei Nova 9 может дебютировать с августа по октябрь.

Предполагается, что серия Nova 9 будет похожа на линейку Nova 8 с точки зрения технических характеристик и дизайна. Nova 8 поставлялась с модулем камеры овальной формы, в котором размещен основной объектив вверху, и за ним последовали другие камеры.

Есть вероятность, что Nova 9 может иметь кольца с двумя камерами, как в предстоящей серии Huawei P50. На верхнем кольце может находиться основная линза, а на другом — другие линзы и светодиодная вспышка.

В утечке информации, появившейся в мае, утверждалось, что Nova 9 может быть оснащен Kirin 990E, который был замечен на телефоне Mate 40E 5G. Однако также высказываются предположения, что линейка Nova 9 может быть оснащена чипами 4G из-за проблемы нехватки чипов. Другими словами, в моделях Nova 9 может отсутствовать поддержка подключения 5G.

Сообщается, что помимо серии Nova 9 компания также работает над серией смартфонов Huawei P50. В недавних отчетах утверждалось, что P50, P50 Pro и P50 Pro + с 5-нм процессором Kirin 9000 могут дебютировать в июле или августе.

Источник — Astera.