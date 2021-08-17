Серия Huawei Nova 9 может впервые появиться в версии 4G

Ранее сегодня (17 августа 2021 года) сообщалось о Huawei Nova 9, который, по предположениям аналитиков, будет выпущен где-то в середине сентября 2021 года. Теперь тот же человек раскрыл некоторую дополнительную информацию о грядущем смартфоне среднего класса.

По словам @菊 厂 影业 Fans на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, компания может планировать запуск серии Nova 9 в двух вариантах. Это включает вариант 4G и вариант 5G. Для тех, кто не знает, китайский технический гигант борется с поставками чипов из-за санкций США, которые даже заставили его отгрузить свою последнюю серию флагманских смартфонов Huawei P50 без поддержки сетей 5G .

Хотя аналитик ранее заявлял, что это устройство будет поддерживать 5G, он также добавил, что бренд сначала запустит линейку Nova 9 в версии 4G. Сообщается, что Nova 9 будет иметь тот же маркетинг и распространение, что и флагманская серия P50, поэтому она может появиться в варианте 4G до того, как будет запущена версия с поддержкой 5G. Кроме того, он также ранее заявлял, что дизайн смартфона будет лучше, чем у серии Honor 50, хотя процессор не будет таким мощным, как Qualcomm Snapragon 778 SoC.

Недавний список TENAA дал первое представление об устройстве, но более тонкие детали, такие как его характеристики и цены, на данный момент неизвестны.

Источник — Astera.