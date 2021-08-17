Серия Huawei Nova 9 дебютирует в середине сентября

В декабре 2020 года Huawei представила в Китае Nova 8 5G и Nova 8 Pro 5G. Свежая информация, предоставленная китайским специалистом, показывает, что компания готовится к запуску серии Nova 9 к середине сентября на внутреннем рынке. Он также поделился ключевой информацией о Nova 9.

Согласно аналитику, внешний вид и расцветка серии Nova 9 5G будут лучше, чем серия Honor 50. Однако его процессор будет не так хорош, как линейка Honor 50. Напомним, Honor 50/50 Pro дебютировал в июне как первый в мире телефон на базе чипсета Snapdragon 778G.

В настоящее время нет информации о том, будет ли серия Nova 9 управляться процессором MediaTek или Qualcomm.

Из новостей следует отметить, что новый телефон Huawei с номером модели RTE-AL00 недавно был сертифицирован китайским органом TENAA. Сертификация TENAA не содержит информации о его технических характеристиках. Однако его изображения, доступные на сайте сертификации, показали, что это может быть телефон новой серии Nova.

Источник — Astera.