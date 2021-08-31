Серия Huawei Nova 9 будет запущена в конце сентября

В новом отчете известного аналитика названа дата запуска грядущей серии Huawei Nova 9. Модельный ряд, по всей видимости, будет запущен в конце сентября 2021 года.

Этой информацией поделился @ 菊 厂 影业 Fans в его аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, ранее на этой неделе. Согласно известному информатору, компания запустит устройство в конце следующего месяца, однако в онлайн-сообщении не было указано никакой конкретной даты или времени запуска. Примечательно, что сентябрьский запуск соответствует предыдущим отчетам, хотя изначально предполагалось, что конференция по запуску состоится в середине месяца. Бренд мог перенести даты на более позднее время, чтобы лучше запастись грядущими устройствами.

Источник — Astera.