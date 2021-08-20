Серия Honor Magic3 поступит в продажу в Китае

12 августа, Honor объявила о запуске Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro + в Китае. Трио дебютировало с Snapdragon 888 Plus и первоклассными камерами. Компания начала получать предварительные заказы на серию Magic3 вскоре после ее запуска. По графику все три телефона доступны для покупки на домашнем рынке с сегодняшнего дня.

Honor Magic3 с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти стоит 4599 юаней (~ 707 долларов). Его модель с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ стоит 4999 юаней (~ 769 долларов). Варианты Magic 3 Pro, такие как 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ хранилища, оцениваются в 5799 юаней (~ 892 доллара США) и 6799 юаней (~ 1045 долларов США) соответственно. Наконец, Magic 3 Pro (также известный как Magic 3 Pro Ultimate Edition) с 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти стоит 7999 юаней (~ 1230 долларов).

Эти китайские телефоны также доступны для покупки через Giztop. При запуске компания скоро подтвердит глобальный запуск серии Magic3.

Источник — Astera.