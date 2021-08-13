Серия Honor Magic 3 получит два обновления Android OS

Вчера Honor анонсировала долгожданную серию флагманских телефонов Honor Magic 3, таких как Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro +. Широко сообщалось, что модели Magic 3 получат только одно крупное обновление ОС. Свежая информация показывает, что генеральный директор Honor Джордж Чжао подтвердил Android Authority, что эти телефоны получат как минимум два обновления ОС Android.

Серия Magic 3 будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 и Magic UI 5.0. Он также будет предлагать мобильные сервисы Google, которые предоставят доступ к Play Store и другим приложениям Google. Компания еще не сообщила о глобальной доступности серии Magic 3.

В нескольких сообщениях утверждалось, что серия Magic 3 будет оснащена селфи-камерой под дисплеем. Однако ни одна из моделей Magic 3 не имеет технологии селфи-камеры следующего поколения. После презентации Magic 3 Чжао заявил, что светопропускание во время селфи и видеозвонков является самой большой проблемой для технологии камеры под экраном. В своем исследовании компания обнаружила, что многие эффекты изображения неприемлемы в некоторых ситуациях с черным светом. Следовательно, после тщательной оценки было решено не включать камеру под дисплеем в серию Magic 3.

В новостях по теме Чжао сказал, что Honor возобновила бизнес в более чем 50 странах по всему миру, и в этом году компания сосредоточится на восстановлении своего бизнеса на зарубежных рынках. Серия Honor 50, дебютировавшая несколько месяцев назад в Китае, будет доступна более чем в 3 странах, и в будущем она будет запускать больше продуктов на мировых рынках. Он также подтвердил, что телефоны Honor, поступающие на зарубежные рынки, будут оснащены мобильными службами Google.

Источник — Astera.