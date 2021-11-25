Серия Honor 60 с поддержкой 5G будет представлена ​​1 декабря

Прошло меньше месяца с тех пор, как Honor выпустила свою 50-ю серию среднего класса , а у китайской компании в разработке еще больше смартфонов. И нетрудно угадать название грядущих устройств Honor, поскольку китайская компания уже провела официальный анонс. Ожидается, что в грядущей серии Honor 60 будут представлены как минимум три разные модели: Honor 60, Honor 60 Pro и Honor SE. В отличие от Honor 50, на котором установлен чипсет Snapdragon 778G 5G, ожидается, что будущие телефоны будут более мощными. Это еще не подтверждено, но, по слухам, в Honor Pro 60 установлен высокопроизводительный процессор Snapdragon 870.

Также телефон будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. С другой стороны, обычная модель Honor 60 будет поддерживать только быструю зарядку 66 Вт.

Однако, учитывая, что серия Honor 60 должна быть нацелена на средний уровень, эти слухи могут быть ложными, и предстоящие телефоны могут иметь тот же чипсет внутри, что и серия Honor 50, или, возможно, обменять его на процессор MediaTek. как Dimensity 900. Honor подтвердила, что 60-я серия будет представлена ​​в Китае 1 декабря, то есть менее чем через неделю.