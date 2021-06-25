Сегодня серия Honor 50 впервые была доступна для покупки. Honor 50 и 50 Pro, которые поступили в продажу и преодолели отметку в 500 миллионов юаней (примерно 77 миллионов долларов США) всего за 1 минуту.

Производитель смартфонов поделился этим достижением сегодня и объявил, что новая линейка смартфонов превысила 500 миллионов юаней во время первой продажи. Говоря о недавно выпущенных смартфонах, базовая модель оснащена изогнутым экраном OLED с диагональю 6,57 дюйма, который поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц. В дисплее используется конструкция с одним дырочным отверстием, расположенным по центру в верхней части экрана. Между тем, вариант Pro оснащен 6,72-дюймовым дисплеем, но имеет дизайн с двумя дырочками в верхнем левом углу экрана.

Оба телефона работают на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G, в которой используется 6-нм техпроцесс и архитектура Kryo 670. Что касается графики, то в процессор с поддержкой 5G интегрирован графический процессор Adreno 642L. Вариант Pro содержит аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. С другой стороны, Honor 50 оснащен немного большей батареей емкостью 4300 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Обе модели работают под управлением Magic UI 4.2 на базе Android 11 и поддерживают NFC.

Источник — Astera.