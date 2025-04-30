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Серия Galaxy S21 получила обновление One UI 7 раньше запланированного срока

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Смартфоны Galaxy S21, выпущенные в 2021 году, получили последнее крупное обновление операционной системы One UI 7 на базе Android 15 раньше запланированного срока. Обновление, которое должно было выйти в мае, уже доступно для пользователей в Южной Корее с 28 апреля 2025 года. Оно весит около 3,5 ГБ и вскоре станет доступным в Индии и Европе.

Серия Galaxy S21 получила обновление One UI 7 раньше запланированного срока

One UI 7 приносит пользователям переработанный пользовательский интерфейс с новыми значками приложений, улучшенной анимацией и обновленной панелью быстрого доступа. Среди нововведений — функции Galaxy AI, такие как Audio Eraser и улучшенный Note Assist. Обновление оптимизировано для AMOLED-дисплеев с диагоналями 6,2-6,8 дюйма и чипов Snapdragon 888/Exynos 2100.

Для владельцев Galaxy S21 это последний крупный апдейт, поскольку поддержка устройств переходит на ежеквартальные исправления безопасности. Обновление One UI 7 обеспечит актуальность флагманов 2021 года еще на некоторое время. Также владельцы S21 могут воспользоваться предложением по обмену устройства на более новые модели, такие как Galaxy S25, с дополнительной скидкой.

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