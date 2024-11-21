Серия бюджетных смартфонов Honor 300 получит плоский экран

Компания Honor официально подтвердила, что её новая серия смартфонов Honor 300 будет оснащена плоским экраном, развеяв слухи о возможном использовании изогнутых дисплеев. Это решение ориентировано на пользователей, которым нужны компактные и доступные устройства с основными функциями.

Серия Honor 300 будет иметь ультратонкий плоский экран, что делает её одной из самых тонких в своём классе. Такой дизайн отражает стремление компании к простоте и практичности, что должно привлечь пользователей, предпочитающих традиционный формат смартфонов.

Базовая модель Honor 300 будет оснащена процессором Snapdragon 7, обеспечивающим хороший баланс производительности и энергоэффективности. Она также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Модель Honor 300 Pro будет использовать более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает флагманскую производительность для игр и многозадачности. Она получит большой изогнутый экран с разрешением 1,5K и тройную камеру на 50 Мп, включая вертикальный телеобъектив, а также двойную фронтальную камеру на 50 Мп.

Honor 300 Pro+: Эта модель будет аналогична 300 Pro, но с добавлением 50-мегапиксельной перископической камеры для увеличенного зума.

Все устройства будут оснащены ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев под экраном, что обеспечит быструю и надёжную разблокировку.

Все три модели уже зарегистрированы в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая, что указывает на скорый выпуск.