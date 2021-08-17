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Серия ASUS ROG Phone 5s с процессором Snapdragon 888+ появится в Китае 18 августа

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Серия ASUS ROG Phone 5s только что была официально представлена ​​на Тайване. Теперь новая линейка флагманских игровых смартфонов с первоклассными характеристиками прибывает в Китай вместе с Tencent.

Серия ASUS ROG Phone 5s с процессором Snapdragon 888+ появится в Китае 18 августа

Ранее сегодня тайваньский технологический гигант объявил, что он официально представит свои ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro в Китае 18 августа 2021 года. Ожидается, что эти модели будут иметь характеристики, аналогичные тем, которые были выпущены ранее на этой неделе. И базовая, и профессиональная модель оснащены 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED HDR с разрешением Full HD + с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

Серия питается от большой аккумуляторной батареи емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт с двумя фронтальными стереодинамиками. Примечательно, что в нем даже есть разъем для наушников. Под капотом Qualcomm Snapdragon 888+ SoC работает на обоих смартфонах вместе с колоссальными 18 ГБ оперативной памяти. Модельный ряд работает на новейшей ОС Android 11 с интерфейсом ROG UI и предлагает датчик отпечатков пальцев на дисплее, ультразвуковые датчики для AirTrigger 5 и обнаружение нажатия на рукоятку. Он также поддерживает Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и NFC.

Серия ASUS ROG Phone 5s с процессором Snapdragon 888+ появится в Китае 18 августа

К сожалению, цены на оба смартфона для китайского рынка в настоящее время неизвестны.

Источник — Astera.

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