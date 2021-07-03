Серии OnePlus и Find X станут флагманскими линиями OPPO

С каждой неделей появляется все больше подробностей о будущем OnePlus как суббренда OPPO. Вчера мы узнали, что кодовая база OyxgenOS теперь будет интегрирована с кодовой базой ColorOS. Это программная часть. Что касается аппаратной части, то у нас есть более пикантные детали.

Китайский лидер раскрыл на Weibo подробности об аппаратных планах OPPO. Источником информации является тот, кто упоминает «Арсенал» в социальной сети и в прошлом предоставлял достоверную информацию. В сообщении Weibo от вчерашнего дня он сообщил, что OnePlus станет новой линейкой продуктов высокого класса OPPO! Далее он говорит, что телефоны OnePlus будут позиционироваться аналогично серии P от Huawei, и их преимуществом будет производительность камеры.

Лидер также сообщил, что серия OPPO Find X станет второй флагманской линией производителя. В сообщении говорится, что серия Find X будет первой, в которой будут представлены недавно разработанные функции, и будет позиционироваться аналогично серии Mate от Huawei.

Хотя мы ожидали, что в работе обеих компаний произойдут изменения, вышеупомянутые изменения вызывают удивление. Тем не менее, это звучит как разумное решение, которое, скорее всего, вступит в силу в следующем году. Поклонники OnePlus будут особенно рады узнать, что в будущих моделях будут более качественные камеры.

Важно отметить, что, хотя информация исходит от надежного источника, мы все равно должны относиться к ней с недоверием, пока не появятся доказательства или не появится официальное заявление.

Источник — Astera.