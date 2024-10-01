Сергей Кузьменко прокомментировал тайную слежку за пользователями Smart TV

Недавно стало известно, что некоторые модели телевизоров с функцией Smart TV от компаний Samsung и LG собирают информацию о том, что происходит на экране. Это происходит незаметно для пользователей, которые даже не подозревают, что их действия фиксируются.

Многие пользователи по всему миру выражают недовольство, так как полученные таким образом изображения могут содержать конфиденциальную информацию, включая личные данные и пароли. Это вызывает серьезные опасения по поводу безопасности и приватности.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Росконтроля, прокомментировал ситуацию, отметив, что телевизоры собирают информацию для настройки алгоритмов таргетированной рекламы.

Однако он также подчеркнул этические аспекты такого сбора данных. Вопрос в том, насколько правильно собирать информацию без ведома пользователей, особенно если она может включать данные из банковских приложений или учетных записей.

Производители телевизоров действуют в рамках законодательства и имеют право собирать определенные данные о своих продуктах.

Тем не менее они должны четко информировать пользователей о том, какую информацию собирают и как ее используют. Это поможет повысить уровень доверия и защитить интересы пользователей.