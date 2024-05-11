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Sennheiser сделала новые наушники HD 600S для геймеров и аудиофилов

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Эта модель является расширением линейки наушников HD 600 и ориентирована как на геймеров, так и на любителей качественной музыки.

Sennheiser сделала новые наушники HD 600S для геймеров и аудиофилов

Основой HD 600S являются 42-мм драйверы с 38-мм диафрагмой, что обеспечивает высокое качество звука.

Наушники также оснащены сверхлегкой алюминиевой звуковой катушкой с сопротивлением в 150 Ом, которая повышает четкость и точность звучания, обеспечивая динамичный звук во всем частотном спектре. Частотные характеристики наушников составляют от 6 Гц до 30 кГц.

Sennheiser сделала новые наушники HD 600S для геймеров и аудиофилов

Корпус наушников изготовлен с использованием премиальных материалов, а стальные ползунки оголовья и просторные амбушюры из искусственной кожи обеспечивают комфорт при ношении. В комплекте с наушниками поставляется съемный кабель длиной 1,8 метра, адаптер с 3,5 на 6,3 мм и сумка для хранения.

Sennheiser HD 600S доступны для предварительного заказа по цене $350 (32 тыс. руб.), а начало продаж запланировано на 9 июня.

Sennheiser сделала новые наушники HD 600S для геймеров и аудиофилов Sennheiser сделала новые наушники HD 600S для геймеров и аудиофилов

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