Sennheiser сделала новые наушники HD 600S для геймеров и аудиофилов

Эта модель является расширением линейки наушников HD 600 и ориентирована как на геймеров, так и на любителей качественной музыки.

Основой HD 600S являются 42-мм драйверы с 38-мм диафрагмой, что обеспечивает высокое качество звука.

Наушники также оснащены сверхлегкой алюминиевой звуковой катушкой с сопротивлением в 150 Ом, которая повышает четкость и точность звучания, обеспечивая динамичный звук во всем частотном спектре. Частотные характеристики наушников составляют от 6 Гц до 30 кГц.

Корпус наушников изготовлен с использованием премиальных материалов, а стальные ползунки оголовья и просторные амбушюры из искусственной кожи обеспечивают комфорт при ношении. В комплекте с наушниками поставляется съемный кабель длиной 1,8 метра, адаптер с 3,5 на 6,3 мм и сумка для хранения.

Sennheiser HD 600S доступны для предварительного заказа по цене $350 (32 тыс. руб.), а начало продаж запланировано на 9 июня.