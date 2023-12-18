Сенатор Шейкин нашел преимуществах операционной системы «Аврора»

ОС «Аврора», российская операционная система четвертого поколения, продолжает проходить тестирование в Совете Федерации.

Согласно заявлению зампреда Совета по развитию цифровой экономики, сенатора Артема Шейкина, устройства отечественного производителя Аквариус на базе ОС «Аврора» демонстрируют высокий уровень защищенности при передаче и приеме информации.

Он отметил, что основное преимущество заключается в надежных операционной системе и корпоративных мессенджерах, которые обеспечивают защиту данных.

Сенатор подчеркнул, что информация хранится не в облачных хранилищах, а у организаций-пользователей, что обеспечивает физический контроль над ней.

Генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа», разработчика ОС «Аврора», Павел Эйгес, также подтвердил, что в ближайшем будущем планируется адаптировать для этой операционной системы такие сервисы, как RuStore, СБПэй и приложения банка ВТБ. Он отметил, что пятая версия ОС «Аврора» уже находится в разработке и включает в себя интегрированные платежные сервисы НСПК и публичный магазин приложений RuStore.

ОС «Аврора» изначально создавалась как доверенная мобильная платформа для корпоративного использования. Защита в этой системе основана на механизмах, объединенных в «прикладную эшелонированную безопасность». Разработчик также подтверждает соответствие ОС «Аврора» требованиям по безопасности и надежности, подтвержденным сертификатами ФСТЭК и ФСБ России.

Ранее председатель Совета Федерации, Валентина Матвиенко, сообщила о тестировании планшетов и смартфонов на ОС «Аврора» в палате, отметив, что система защищена от утечки информации, но требует доработки приложений.

Источник: РИА Новости.