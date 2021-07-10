Съемные планшеты Lenovo Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3 выпущены в Индии

Последние планшеты Lenovo с Windows для индийского рынка имеют некоторые общие черты с планшетами Microsoft Surface и являются съемными. Эти два продукта — это планшеты Lenovo Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3. Оба устройства поставляются с регулируемой или съемной клавиатурой, которая может работать через Bluetooth.

Планшет IdeaPad Duet 3 выводит Lenovo на рынок съемных ПК IdeaPad, и он полон функций и приложений, адаптированных к классной среде. Это устройство, ориентированное на студентов, а также цифровое перо для заметок и других студенческих задач. Облегченный дизайн IdeaPad Duet 3 и его процессора Intel Celeron N402 с оперативной памятью 4 ГБ и внутренней памятью 128 ГБ обеспечивает достаточную мощность для бесперебойной работы пользователя. Он оснащен 10,3-дюймовым экраном и функцией multi-touch.

Планшет Yoga Duet 7i имеет 13-дюймовый экран с защитой Gorilla Glass 3. Он оснащен мощным процессором Intel Core i5 11-го поколения и предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Планшет с Windows под брендом Yoga поддерживает функцию мультитач. Дисплей Yoga Duet 7i улучшен с помощью Dolby Vision.

Еще одна инновационная функция Lenovo Yoga Duet 7i — перезаряжаемое перо E-Color, которое предоставляет пользователям возможность письма и цвета с помощью встроенного интеллектуального датчика. Yoga Duet 7i также имеет мощную батарею, которая гарантирует до 11 часов работы при полной зарядке, и несколько других функций безопасности, таких как распознавание лиц для разблокировки устройства.

Источник — Astera.