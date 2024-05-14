SEGA за год продала больше 5 миллионов копий игр серии Persona

Японская компания Sega Sammy опубликовала свой последний финансовый отчет, в котором сообщается о продажах игр из серии Persona.

За прошлый финансовый год, с апреля 2023 года по март 2024 года, было продано 5,06 миллиона копий игр этой серии, включая цифровые и физические версии.

Для сравнения, за тот же период серия игр Sonic the Hedgehog разошлась тиражом в 5,92 миллиона копий, а игра Like a Dragon, включая две части Judgment, была продана в количестве 5,36 миллиона экземпляров.

На последнем месте в списке основных франшиз компании SEGA находится игра Total War с 1,91 миллиона проданных копий.

Франшиза Persona становится все более популярной с каждым годом, и это связано с мультиплатформенной стратегией компаний SEGA и Atlus.

За период с апреля 2021 года по март 2022 года было продано 1,3 миллиона копий игр серии Persona. За следующий период, с апреля 2022 года по март 2023 года, продажи составили 3,27 миллиона копий, а за последний период, с апреля 2023 года по март 2024 года, продано 5,06 миллиона копий.

Общий объем продаж всех игр серии Persona на 31 марта 2024 года превысил 22 миллиона копий, и более 10 миллионов копий приходится на линейку Persona 5.