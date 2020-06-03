Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro

Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro03.06.2020 11:28
SEGA представила микропортативные консоли Game Gear Micro с предустановленными классическими играми.
В продаже будут четыре версии консоли, причем в зависимости от цвета будет меняться и набор игр.
В каждой Game Gear Micro будет установлен 1,15-дюймовый экран, монодинамик и выход на наушники.
Также в комплекте с консолями будет поставляться накладное увеличительное стекло Big Window.
В продаже Game Gear Micro появится 6 октября и только на японском рынке. Выйдут ли приставки в других регионах пока неизвестно.
Оформить предзаказ на Game Gear Micro можно сейчас. Стоимость приставки составляет 50 долларов.
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