Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro

SEGA представила микропортативные консоли Game Gear Micro с предустановленными классическими играми.

В продаже будут четыре версии консоли, причем в зависимости от цвета будет меняться и набор игр.

В каждой Game Gear Micro будет установлен 1,15-дюймовый экран, монодинамик и выход на наушники.

Также в комплекте с консолями будет поставляться накладное увеличительное стекло Big Window.

В продаже Game Gear Micro появится 6 октября и только на японском рынке. Выйдут ли приставки в других регионах пока неизвестно.

Оформить предзаказ на Game Gear Micro можно сейчас. Стоимость приставки составляет 50 долларов.



