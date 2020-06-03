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Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro

03.06.2020 11:28

SEGA представила микропортативные консоли Game Gear Micro с предустановленными классическими играми.

В продаже будут четыре версии консоли, причем в зависимости от цвета будет меняться и набор игр.

В каждой Game Gear Micro будет установлен 1,15-дюймовый экран, монодинамик и выход на наушники.

Также в комплекте  с консолями будет поставляться накладное увеличительное стекло Big Window.

В продаже Game Gear Micro появится 6 октября и только на японском рынке. Выйдут ли приставки в других регионах пока неизвестно.

Оформить предзаказ на Game Gear Micro можно сейчас. Стоимость приставки составляет 50 долларов.

Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro

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