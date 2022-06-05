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Японская компания Sega анонсировала новую мини-консоль Mega Drive Mini 2

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Новая версия классической консоли от Sega предлагается с предустановленными играми.

Известная во всем мире японская компания показала новую консоль Mega Drive Mini 2 — это уменьшенная версия классической приставки, на которой сразу будет установлено 50 игр Mega CD/Sega CD.

Среди них будут:
Bonanza Bros.;
Fantasy Zone (Arcade port);
Magical Taruuto-kun;
Mansion of Hidden Souls;
Popful Mail;
Shining Force CD;
Shining in the Darkness;
Silpheed;
Sonic CD;
Thunder Force IV;
Virtua Racing.

На японском рынке Mega Drive Mini 2 в продажу поступит только 27 октября 2022 года по цене 10 978 иен, что в пересчете составляет 84 доллара.

Когда приставка выйдет на глобальный рынок неизвестно.

SEGA Sega Mega Drive Mini 2
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