Японская компания Sega анонсировала новую мини-консоль Mega Drive Mini 2

Новая версия классической консоли от Sega предлагается с предустановленными играми.

Известная во всем мире японская компания показала новую консоль Mega Drive Mini 2 — это уменьшенная версия классической приставки, на которой сразу будет установлено 50 игр Mega CD/Sega CD.

Среди них будут:

Bonanza Bros.;

Fantasy Zone (Arcade port);

Magical Taruuto-kun;

Mansion of Hidden Souls;

Popful Mail;

Shining Force CD;

Shining in the Darkness;

Silpheed;

Sonic CD;

Thunder Force IV;

Virtua Racing.

На японском рынке Mega Drive Mini 2 в продажу поступит только 27 октября 2022 года по цене 10 978 иен, что в пересчете составляет 84 доллара.

Когда приставка выйдет на глобальный рынок неизвестно.