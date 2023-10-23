Seekingalpha: санкции США об экспорте чипов в Китай угрожают Nvidia, AMD и ASML

Как отмечает издание Seekingalpha, новые регуляции в США по экспорту микросхем в Китай, вероятно, не окажут значительного краткосрочного воздействия на компании, такие как Nvidia и AMD. Однако в перспективе долгосрочного развития ситуация может измениться.

Nvidia и ASML заявили, что эти новые правила будут иметь минимальное краткосрочное воздействие на их текущую деятельность. Однако Китай сейчас составляет до 25% общего объема продаж центров обработки данных Nvidia, и ее чипы, включая модели A800 и H800, теперь включены в список ограниченных. Эксперты предполагают, что AMD и Intel также могут почувствовать эти изменения.

В долгосрочной перспективе некоторые компании могут столкнуться с снижением выручки, что может сократить инвестиции. При этом американские власти пытаются найти равновесие между разрешением продаж и защитой своих интересов.

«Правительство США стремится не просто отклонять все запросы, а иметь возможность регулировать каждую сделку в максимальной степени», — подчеркнул вице-президент IDC Марио Моралес. Nvidia подчеркнула, что в краткосрочной перспективе они не ожидают существенных изменений: «Мы соблюдаем все применимые правила, работая над созданием продуктов, поддерживающих тысячи приложений. Учитывая мировой спрос на нашу продукцию, мы не предвидим существенного влияния на наши финансовые результаты в ближайшем будущем».

Компания ASML сообщила, что ей предстоит внимательно проанализировать последствия: «По нашим сведениям, новые правила будут применяться к ограниченному числу китайских предприятий, занимающихся передовым производством полупроводников. Эти меры контроля за экспортом, вероятно, окажут воздействие на региональное распределение продаж наших систем в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

UBS отметил, что Китай получает от 20% до 25% доходов от своих центров обработки данных: «При прочих равных условиях эти новые правила могут сократить доходы центров обработки данных на 7-10% (или примерно 6-8% от общего дохода в этом году). В краткосрочной перспективе эффект будет незначительным, однако в долгосрочной перспективе он может сказаться».