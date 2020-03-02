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SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт

02.03.2020 11:58

SeaSonic новые блоки питания продемонстрировала в прошлом году на выставке Computex 2019.

Теперь производитель объявляет о начале выпуска моделей Prime Fanless TX-700, Prime Fanless PX-500 и Prime Fanless PX-450.
Цифры в названии указывают на мощность блока питания, причем все представленные решения получили сертификаты 80 Plus Titanium и 80 Plus Platinum.

Серия Prime Fanless получила безвентиляторную конструкцию, а значит при работе они не издают шума, к тому же в них используется модульная система кабелей, а это значит, что пользователь может использовать только необходимые ему кабели подключения.

SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.

Гарантия на Prime Fanless TX-700, Prime Fanless PX-500 и Prime Fanless PX-450 составляет 12 лет.

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