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Seagate выпустила новые сравнимые по скорости с SSD жёсткие диски

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Сейчас в продаже редко можно встретить новые компьютеры и ноутбуки с HDD, почти всегда в технику бытового уровня устанавливаются SSD накопители.

При этом на рынке HDD все еще востребованы и Seagate активно развивает данный тип накопителей. Недавно компания пополнила семейство Exos Mach.2 с двойным приводом новой моделью.

Seagate выпустила новые жёсткие диски, сравнимые по скорости с SSD, новинка будет предлагаться ёмкостью 16 ТБ и 18 ТБ.

Причем HDD будут с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с в зависимости от модели диска.

Основное преимущество HDD с двойным приводом в более высокой скорости чтения последовательного и случайного чтения.

Цены на модели Exos 2X18 пока не озвучивают, так как диски в первую очередь предназначены для центров обработки данных.

Seagate
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