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Сделка Nvidia Arm на 40 миллиардов долларов может сорваться

21.09.2020 09:39

Битва между Соединенными Штатами и Китаем за контроль над критически важными технологиями может обречь на срыв рекордную сделку для британского разработчика чипов Arm.

Предложение Nvidia о покупке принадлежащей SoftBank ( SFTBF ) Arm за 40 миллиардов долларов требует одобрения регулирующих органов Великобритании, Европейского Союза, США и Китая.

Но всеобщее одобрение не гарантируется. И уже есть признаки того, что Китай может быть недоволен тем, что американская фирма владеет важным и стратегическим игроком в полупроводниковой промышленности.

В статье, опубликованной на этой неделе в государственном китайском таблоиде The Global Times, сделка калифорнийской Nvidia с компанией Arm была названа «тревожной» для китайских и европейских технологических компаний, которые полагаются на передовые разработки чипов компании.

«Если Arm попадет в руки США, китайские технологические компании, безусловно, окажутся в очень невыгодном положении на рынке», — говорится в статье.

Китайские регулирующие органы не говорят публично о сделке, но государственные СМИ часто рассматриваются как барометр настроений среди высокопоставленных чиновников. И влияние Китая является ключевым: последняя попытка такой крупной сделки по производству полупроводников потерпела неудачу. В 2018 году Пекин отказался одобрить предложение американской компании Qualcomm ( QCOM ) о поглощении голландского аналога NXP за 44 миллиарда долларов.

Учитывая продолжающуюся торговую напряженность между США и Китаем, «мы считаем, что получение всех необходимых разрешений международных регулирующих органов будет сложной задачей», — написали аналитики Citi Атиф Малик и Аманда Скарнати в записке в понедельник.

Nvidia и Arm заявили, что ожидают, что сделка будет закрыта через 18 месяцев, «что, по нашему мнению, свидетельствует о том, что они ожидают длительного и подробного рассмотрения [Министерством торговли] в Китае», — добавили аналитики.

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