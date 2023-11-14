SCMP: в КНР запустили сеть со скоростью 1,2 терабита в секунду

Эксплуатация оптоволоконного интернет-кабеля с высочайшей в мире скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду в Китае является значимым достижением. Проект был реализован совместными усилиями Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation.

Длина кабеля составляет более 3 тыс. км, соединяя Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Это позволяет передавать данные со скоростью, эквивалентной передаче 150 кинофильмов в формате HD всего за одну секунду. Это значительно превосходит аналогичные проекты в США и опережает прогнозы экспертов относительно скоростей передачи данных.

Проект Cernet был осуществлен для создания системы высокоскоростной интернет-связи между образовательными и научными центрами в Китае.

Важно отметить, что все программное обеспечение и оборудование были произведены в Китае, что позволяет стране уменьшить зависимость от иностранных поставщиков и обеспечить собственную технологическую независимость в сфере интернет-технологий.

Это достижение подчеркивает стремление Китая к развитию передовых технологий и созданию собственной инфраструктуры высокоскоростной связи. Ожидается, что такие инновации будут способствовать развитию образования и науки, а также улучшению коммуникаций и передачи данных в Китае.