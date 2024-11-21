SciTechDaily: робота-хирурга научили делать операции с точностью хирурга

Исследователи Стэнфордского университета разработали инновационного робота, который обучается хирургии, наблюдая за операциями опытных врачей, говорится в статье SciTechDaily.

Этот прорыв в области роботизированной хирургии позволяет роботам достигать уровня мастерства, сопоставимого с реальными врачами, без необходимости программирования каждого шага.

Робот использует систему da Vinci, оснащённую искусственным интеллектом, который комбинирует имитационное обучение и технологии, аналогичные тем, что применяются в чат-ботах, таких, как ChatGPT. Вместо работы с текстами, робот применяет математический язык, чтобы преобразовывать действия в точные физические манёвры.

Для обучения использовались сотни видеозаписей операций, снятых с камер, установленных на роботе. Эти видео, сделанные хирургами по всему миру, анализируются и сохраняются для дальнейшего обучения. Таким образом, робот осваивает манипуляции с иглой, поднятие тканей и наложение швов.

Одним из значительных достижений стало улучшение точности системы, основанное на обучении относительным движениям, что позволяет устранить многие погрешности. Ученые также обнаружили, что робот способен справляться с нестандартными ситуациями, например, самостоятельно поднимать упавшую иглу, что не входило в его обучение.

С помощью данного подхода время на обучение робота значительно сократилось: то, что раньше занимало годы, теперь можно сделать за несколько дней.

Это может привести к значительному снижению медицинских ошибок и повышению точности операций, что ускоряет процесс перехода к полностью автономным хирургическим процедурам в будущем.