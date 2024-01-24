SciRep: ученые создали VR-технологию для оценки реакций подозреваемых при допросе

Психологи из Университета Эдит Коуэн в Австралии использовали виртуальную реальность (VR) для изучения мыслей и реакций преступников.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports (SciRep), 101 участник сыграл роль правонарушителя, совершившего кражу, в двух похожих виртуальных сценариях. Затем им пришлось пройти инсценированный допрос в VR-среде.

Результаты исследования показали, что участники смогли вжиться в роль преступника в виртуальной реальности.

VR-среда мотивировала их совершить ненастоящее правонарушение и стимулировала попытки обмануть следователей во время VR-допроса. Доктор Шейн Роджерс, автор исследования, отметил, что VR-технология может быть полезна в сфере правоохранительных органов.

Она позволяет полиции и следствию воссоздавать и разыгрывать различные сценарии преступлений, чтобы лучше понять обстоятельства инцидентов и действия преступников в реальной ситуации.

Источник: Газета.ру.