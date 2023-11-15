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ScienceDirect: использование смартфона вечером и ночью не нарушает сон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Чешская группа ученых из Масарикова университета опровергла распространенный миф о том, что использование телефона вечером и ночью может вызывать бессонницу. Исследование, в котором приняли участие 203 подростка в возрасте от 13 до 17 лет, не обнаружило связи между временем использования смартфона и риском нарушений сна.

Вместо этого, сонливость у участников исследования была связана с общим сокращением продолжительности сна. Ученые также отмечают, что проблемы со сном могут возникать не только из-за использования гаджетов, но и по другим причинам.

Ранее исследование университета De Montfort в Лондоне показало, что некоторое количество детей просыпается ночью, чтобы проверить уведомления на своих телефонах.

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