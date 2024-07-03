Сброс до заводских настроек начал ломать смартфон Google Pixel 6

Google уже занялась расследованием и причиной возникновения возникших проблем.

Судя по отчетам, после выполнения сброса до заводских настроек смартфоны Pixel 6, 6 Pro и 6A выдают ошибку загрузки Android и предупреждают о возможном повреждении пользовательских данных. Повторный сброс приводит к ошибке, связанной с отсутствием файла tune2fs.

Ошибка наблюдается на всех моделях Pixel 6 и разных версиях операционной системы Android, и пользователи предполагают, что она связана с последним обновлением ПО.

Пользователи, у которых истекла гарантия, получили предложение от Google о дорогостоящем ремонте или замене устройств, ссылаясь на проблемы с материнской платой.

Это вызвало возмущение, поскольку пользователи считают, что причина проблемы скорее всего связана с программным обеспечением, и она должна быть решена за счет Google.

Служба поддержки Google уже передала информацию о проблеме команде Pixel, которая занимается ее исследованием. Однако официального решения пока нет, и неизвестно, сколько времени потребуется для его разработки.