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Сбрасывать смартфон до заводских настроек каждые 1,5 года посоветовали россиянам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Смартфоны постоянно работают и эти аппараты рассчитаны на непрерывную работу, но иногда их нужно перезагружать, а порой и сбрасывать до заводских настроек.
Со временем смартфоны начинают работать значительно хуже, в них часто возникают зависания, вылет программ и подтормаживания.

Чтобы избавится от этого, аппарат нужно сбросить до заводских настроек, но предварительно сохранить все свои данные.

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония объяснил, как часто нужно сбрасывать смартфон до заводских настроек.

Александр Джакония считает, что это следует делать каждые полтора года, но предварительно нужно сделать резервную копию на компьютер или в облачный сервис.

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