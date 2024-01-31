Сбой Рунета вызвало несовершенство ПО для создания ключей шифрования

Координационный центр доменов .ru и .рф объявил о проблемах в программном обеспечении DNSSEC, которые привели к масштабному сбою в работе интернета в России.

Вчера, 30 января, многие пользователи столкнулись с трудностями при разрешении доменных имен в зоне .ru. Сбой произошел из-за проблем с обновлением ключей безопасности DNSSEC.

После обнаружения сбоя, специалисты отозвали ключи, и работоспособность зоны .ru была полностью восстановлена.

Восстановительные работы заняли около двух часов. Отмечается, что большая часть российских провайдеров не была подключена к Национальной системе доменных имен (НСДИ), предназначенной для реагирования на угрозы. Однако сама НСДИ не была затронута сбоем, пишет «Комсомольская правда».

Эксперты из Технического центра интернета (ТЦИ) и MSK-IX в настоящее время исследуют причины сбоя.

Они отмечают, что главной причиной стало несовершенство программного обеспечения, используемого для создания шифрованных ключей. Как и любое другое программное обеспечение, DNSSEC нуждается в постоянном улучшении, чтобы исправлять ошибки, которые могут возникать.

В момент сбоя пользователи сообщали о проблемах доступа к различным сервисам, включая онлайн-кинотеатры, маркетплейсы, банковские сайты и другие платформы.