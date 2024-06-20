Сбои в работе приложений банков и мессенджерах произошли в РФ

Сбои в работе приложений банков и мессенджеров, а также проблемы со связью у некоторых сотовых операторов были зафиксированы на территории России, на что обратил внимание «Ъ».

По данным портала Downdetector, пользователи столкнулись с проблемами доступа к сайтам и приложениям ВТБ, СБП, Telegram и «Вконтакте».

Согласно информации на портале, пользователи сообщили о том, что сайты Telegram и «Вконтакте» либо не открываются, либо загружаются медленно.

Было зарегистрировано 753 жалобы на проблемы с Telegram и 255 жалоб на проблемы с «Вконтакте». Отмечается также, что 2,2 тысячи пользователей испытывали трудности с доступом к сайту ВТБ, а 436 человек жаловались на проблемы с сайтом Альфа-банка и 229 пользователей столкнулись с проблемами использования системы быстрых платежей.

Что касается связи, 875 пользователей выразили недовольство качеством интернет-соединения «Билайна», 821 человек упомянули проблемы с МТС, и еще 590 человек — с «Ростелекомом». Большинство жалоб пришло из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.