Главная » Новости

Сбои в работе приложений банков и мессенджерах произошли в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 406 Опубликовано

Сбои в работе приложений банков и мессенджеров, а также проблемы со связью у некоторых сотовых операторов были зафиксированы на территории России, на что обратил внимание «Ъ».

По данным портала Downdetector, пользователи столкнулись с проблемами доступа к сайтам и приложениям ВТБ, СБП, Telegram и «Вконтакте».

Согласно информации на портале, пользователи сообщили о том, что сайты Telegram и «Вконтакте» либо не открываются, либо загружаются медленно.

Было зарегистрировано 753 жалобы на проблемы с Telegram и 255 жалоб на проблемы с «Вконтакте». Отмечается также, что 2,2 тысячи пользователей испытывали трудности с доступом к сайту ВТБ, а 436 человек жаловались на проблемы с сайтом Альфа-банка и 229 пользователей столкнулись с проблемами использования системы быстрых платежей.

Что касается связи, 875 пользователей выразили недовольство качеством интернет-соединения «Билайна», 821 человек упомянули проблемы с МТС, и еще 590 человек — с «Ростелекомом». Большинство жалоб пришло из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.